Cancer du sein : la maladie est guérie dans 90% des cas si elle est dépistée tôt

Le 19 octobre marque la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans le monde. Cette maladie a tué 685 000 femmes l’année dernière, principalement dans les pays les plus pauvres de la planète, où le dépistage et l’accès au traitement est compliqué, selon l’OMS. Pourtant, ce sont les femmes vivants dans les pays développés qui sont les plus touchées. Le décryptage de Julia Sieger, journaliste à France 24.