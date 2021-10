Afghanistan : des familles condamnées à vendre leurs enfants pour survivre

La crise afghane est plus forte que jamais, couplée à la sécheresse, au Covid-19 et à l'arrivée des Taliban au pouvoir. Les convois humanitaires ne peuvent pas atteindre toutes les zones du pays, et certaines familles se retrouvent donc condamnées à vendre leurs enfants pour pouvoir acheter de la nourriture.