Iran : une cyberattaque crée une panne générale de distribution d'essence

En Iran, une cyberattaque paralyse la distribution de carburant et crée des embouteillages et files d'attentes immenses aux abords des stations essence. Cet événement entérine un peu plus la crise économique que traverse le pays, où la population voit son pouvoir d'achat baisser drastiquement à cause de l'inflation. Les précisions de Siavosh Ghazi, correspondant de France 24 à Téhéran.