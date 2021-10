En Finlande, un café durable cultivé en laboratoire

En Finlande, un café durable cultivé en laboratoire © France24

Vidéo par : Laura MOUSSET Suivre

Des scientifiques finlandais à l'origine d'une nouvelle technique permettant de cultiver de manière durable l'une des boissons les plus consommées au monde. Ce nouvel or noir résulte d'un amas de cellules provenant d'une plante de café, dans des conditions de température, de lumière et d'oxygène étroitement contrôlées dans un bioréacteur.