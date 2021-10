Un an après le Brexit, la pêche reste une pomme de discorde entre Paris et Londres

La question de la pêche et de l'accès aux eaux britanniques constitue toujours une pomme de discorde entre Paris et Londres, près d'un an après le Brexit. Le Brexit a redessiné les zones de pêche du nord-ouest de l'Europe. Avec les nouvelles règles, les pêcheurs européens peuvent continuer à pêcher dans certaines eaux britanniques mais ils doivent prouver qu'ils y pêchaient déjà avant.