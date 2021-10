J-1 avant le G20 à Rome : duel à distance entre Joe Biden et Xi Jinping

Le président chinois, Xi Jinping, participera au sommet des dirigeants du G20 qui se tiendra à Rome les 30 et 31 octobre par vidéo, selon un avis du ministère chinois des Affaires étrangères publié vendredi 29 octobre. Sur la question centrale de la Chine et de sa rivalité avec Washington, que peut faire la France et notamment les Européens ?