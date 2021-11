COP26 à Glasgow : une conférence cruciale face à l'urgence climatique

La conférence internationale sur le climat a débuté, dimanche 31 octobre à #Glasgow, en Écosse. Ce lundi, 120 chefs d'Etat sont attendus pour assister à la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous crucial pour la planète. Six ans après la COP21 et la signature des accords de Paris, ce sommet va permettre de dresser un premier bilan et tenter de trouver les leviers pour accélérer les efforts. La correspondance de notre envoyée spéciale Marina Bertsch depuis Glasgow. #Climat #COP26