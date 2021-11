Fermeture du gazoduc GME : Alger prive le Maroc de gaz et de revenus, mais épargne l'Espagne

Nouvelle escalade des tensions entre Alger et Rabat . Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a "ordonné" dimanche 31 octobre au groupe public Sonatrach de ne pas reconduire le contrat du gazoduc passant par le Maroc et alimentant l'Espagne en gaz. Les relations entre Alger et Rabat se détériorent autour de la question du Sahara occidental. #Algérie #Maroc #Gaz