Israël : réouverture des frontières aux touristes sous conditions sanitaires strictes

Après plus d’un an et demi de fermeture, les touristes et les pèlerins pourront à nouveau entrer en #Israël à partir du 1er novembre. Mais pour éviter une nouvelle flambée épidémique, le gouvernement israélien a opté pour des restrictions sanitaires strictes. Les détails avec notre correspondante à #Jérusalem, Gwendoline Debono. #Covid19