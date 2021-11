La Thaïlande rouvre ses portes aux touristes après plus d’un an et demi de fermeture

Ce lundi 1er novembre, la #Thaïlande, grande destination touristique mondiale, rouvre ses portes après plus d’un an et demi de fermeture. Un soulagement pour les professionnels du #tourisme qui ont beaucoup perdu depuis le début de la pandémie. #Covid19