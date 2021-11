Procès du 13 novembre : Salah Abdeslam à la barre

La cour d'assises spéciale de Paris examine cette semaine les personnalités des 14 accusés présents. Salah Abdeslam, 32 ans et seul membre encore en vie des commandos jihadistes qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et à Saint-Denis, est le premier à être interrogé. Les précisions de Karim Hakiki, envoyé spécial de France 24 au tribunal spécial de Paris.