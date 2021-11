États-Unis : le démocrate Éric Adams élu maire de New York

Le démocrate Eric Adams a été élu mardi maire de New York, promettant de renforcer la sécurité et de donner la parole aux membres de la classe ouvrière, s'appuyant sur son expérience de capitaine de police et d'homme noir ayant subi des brutalités policières dans sa jeunesse.