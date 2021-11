COP26 : Bill Gates, Jeff Bezos...les milliardaires s'engagent pour la planète

A la COP26 de Glasgow, les pays se sont engagés contre le charbon. Quarante d'entre eux s'engagent à l'abandonner d'ici à 2030. Les énergies fossiles ne sont plus à la mode. 19 pays promettent de cesser de les financer à l'étranger. C'est le cas des Etats-Unis et du Canada. Les pays s'engagent et les hommes d'affaires aussi. Des milliardaires comme Bill Gates ou Jeff Bezos sont à Glasgow. Ils investissent dans de futurs projets verts.