Crise des migrants : quatre migrants percutés par un train à Calais, un mort et un blessé grave

Deux morts, un disparu et des centaines de personnes secourues en deux jours: les tentatives de traversées de la Manche par des migrants sur des bateaux se multiplient ces derniers jours au large du Nord et du Pas-de-Calais, un bilan "très lourd" mobilisant d'importants moyens aériens et maritimes. Virginie Guiraudon, directrice de recherche au CNRS, était l'invitée de France 24.