Ethiopie : l'avancée inquiétante des forces tigréennes après un an de conflit

Un an jour pour jour après le début de l'offensive des rebelles de la région du Tigré, le conflit a gagné les régions voisines de l'Afar et de l'Amhara, l'état d'urgence a été déclaré dans tout le pays et le TPLF affirme être désormais à quelques centaines de kilomètres d'Addis Abeba.