Ethiopie : les rebelles tigréens, "une menace réelle" pour le gouvernement

Un an après l'envoi de l'armée fédérale au Tigré, la région la plus septentrionale de l'Ethiopie, les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) sont désormais à quelques centaines de kilomètres d'Addis Abeba. Ils représentent une forte menace pour le gouvernement ethiopien, et le conflit engendre aussi des problématiques humanitaires inquiétantes. Le décryptage d'Antoine Mariotti, journaliste à France 24.