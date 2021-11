France : la condamnation de Alexandre Benalla a trois ans de prison ferme

Plus de trois ans après l'affaire Benalla, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'ancien chargé de mission à l'Elysée à trois ans de prison dont un ferme, 500 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer dans la fonction publique notamment pour "violences volontaires en réunion", "port d'arme prohibé" et "usage de passeports diplomatiques" dans l'affaire des violences du 1er mai 2018.