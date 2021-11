Les soudanais démontrent une grande vivacité démocratique "après 30 ans d'apnée non-démocratique"

Le Soudan reste englué dans le marasme politique et économique depuis le coup d'état militaire, lancé par le général Abdel Fattah al-Burhane, et la dissolution de toutes les institutions. C'est une bataille pour l'âme du pays entre les militaires intransigeants et les manifestants anti-putsch. Selon Jean-Claude Felix-Tchicaya, Chercheur à l’Institut de Prospectives et de Sécurité en Europe (IPSE), dans la "société civile", il y a un mouvement "tectonique populaire qui demande à Monsieur al-Burhane d'arrêter sa duplicité, qu'il regagne sa caserne".