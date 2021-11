Allocution d'Emmanuel Macron : un discours de campagne avant l'heure ?

Alors que l'épidémie de #coronavirus connaît un rebond en Europe, #EmmanuelMacron s’est adressé aux Français pendant près de 30 minutes ce 9 novembre. Le président de la République a annoncé des mesures pour accélérer le rappel vaccinal et a évoqué la fin de son quinquennat, qui devrait faire l'impasse sur la réforme des retraites. Il a également laissé entrevoir ce que pourrait être son programme pour la #campagneprésidentielle et les orientations que prendrait son second mandat s'il était réélu.