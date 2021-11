Covid-19 en Allemagne : en Saxe, les non-vaccinés sont privés de sortie

Reprise épidémique en #Allemagne. Le taux d'incidence pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours est passé à 232. C'est le niveau le plus haut jamais atteint depuis le début de la pandémie de #Covid19. Cette flambée est particulièrement forte en #Saxe. Cette région de l’est, frontalière de la République tchèque également très touchée, présente le taux de vaccination le plus faible avec 57 %, contre 67 % à l’échelle de l’Allemagne. Le taux d’incidence y est monté à 442 cas pour 100 000 personnes, soit deux fois plus que la moyenne nationale.