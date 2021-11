Congo Hold-up: la plus importante fuite de documents bancaires d’Afrique

#CongoHoldup, enquête collaborative, documente d'importants détournements de fonds publics en #RépubliquedémocratiqueduCongo. Réalisée par dix-neuf médias partenaires associés au consortium européen EIC et de cinq ONG spécialisée, cette enquête est basée sur l'analyse de millions de documents bancaires et de transactions qui ont fuité de la banque africaine BGFI. D'après cette dernière, #JosephKabila, président de la RDC de 2001 à 2018, et sa famille auraient détourné près de 138 millions de dollars des caisses de l'Etat entre 2013 et 2018.