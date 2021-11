Covid-19 en Guadeloupe : la mobilisation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale se poursuit

En Guadeloupe, la contestation ne faiblit pas. Depuis plusieurs jours, un collectif d'organisations syndicales et citoyennes proteste contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Les manifestants bloquent les rues et l'accès au CHU. Au cours de la quatrième journée de grève générale, jeudi 18 novembre, plusieurs incidents ont été signalés.