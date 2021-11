Forte mobilisation à Paris contre les violences faites aux femmes

"Les violences ne sont pas une fatalité": les défenseurs des droits des femmes se sont mobilisés samedi, en particulier lors d'une manifestation à Paris, pour dire "stop" aux violences sexistes et sexuelles et "exiger des politiques publiques à la hauteur" contre ce fléau. D'autres rassemblements étaient programmés partout en France entre samedi et le 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes.