Crise en Guadeloupe : couvre-feu prolongé, les négociations se poursuivent

Le gouvernement s'est voulu ferme mardi face aux violences qui se poursuivent en Guadeloupe malgré les renforts de forces de l'ordre, et surveille désormais une possible contagion à la Martinique voisine où des policiers et des pompiers ont été visés par des tirs dans la nuit.