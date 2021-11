Crise en Guadeloupe : les raisons de la colère

Crise en Guadeloupe : les raisons de la colère

Vidéo par : Samia METHENI Suivre

En une semaine, la contestation des restrictions sanitaires en Guadeloupe a pris une tournure inquiétante, avec des émeutes, pillages et incendies. Alors qu'Emmanuel Macron et Jean Castex appellent au calme en Guadeloupe, la colère gronde dans ce territoire d'Outre-mer, où le malaise social est profond et les difficultés économiques endémiques.