Etats-Unis : Ghislaine Maxwell jugée pour crimes sexuels à New-York

Ghislaine Maxwell est soupçonnée d’avoir joué le rôle de « rabatteuse », d’avoir recruté entre 1994 et 2004 des jeunes filles mineures exploitées sexuellement pour Jeffrey Epstein, son ex compagnon. Son procès s'ouvre le lundi 29 novembre à New York, et elle encourt la perpétuité.