Présence française au Sahel : le convoi de la mission Barkhane est arrivé à Gao

Après de nombreux blocages et incidents, le convoi militaire appartenant à la force Barkhane qui effectue une liaison entre la Côte d'Ivoire et le nord du Mali est enfin arrivé à Gao. Les explications de Karim Yahiaoui, reporter et chroniqueur à France 24.