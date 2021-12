Lutte contre le Sida : en RDC, le manque de dépistage et de traitement est lié à un manque de moyen

La journée mondiale de lutte contre le Sida a lieu le 1er décembre et à cette occasion, l'ONU Sida appelle à davantage d'actions alors que 680 000 personnes sont mortes des suites du virus en 2020 dans le monde. En République Démocratique du Congo, le VIH tue encore 17 000 personnes par an, faute d'accès à un dépistage efficace et de moyens pour se faire soigner.