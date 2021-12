Journée mondiale du handicap : vers les championnats mondiaux de surf pour une jeune sud-africaine

Le 3 décembre marque la journée mondiale des personnes handicapées. Cette journée est placée par l'Unesco sous le signe de la construction d'un monde post-covid inclusif, accessible et durable, et elle vise à mobiliser le soutien et le bien-être des personnes handicapées. En Afrique du Sud, le surf permet a certains handicapés comme Noluthando Makalima de surmonter les épreuves et de se rendre aux championnats du monde, en Californie.