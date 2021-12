Bras de fer Poutine-Biden sur l'Ukraine : jusqu'où ira la Russie ?

Washington, l'Otan et Kiev accusent Moscou de masser des troupes à la frontière avec l'Ukraine pour attaquer le pays, situation qui fait écho à 2014 et l'annexion russe de la péninsule de Crimée. A l'inverse, pour Moscou, l'activité accrue des pays de l'Otan en mer Noire, la volonté ukrainienne de rejoindre l'Alliance atlantique et l'ambition de Kiev de s'armer en Occident sont autant de menaces pour la Russie, le Kremlin démentant tout projet d'invasion de l'Ukraine. Décryptage de la chroniqueuse internationale de France 24 Armelle Charrier.