Forum de Dakar pour la paix : l'Afrique cherche des solutions sécuritaires durables

Le 7eme Forum pour la paix se déroule les 6 et 7 décembre à Dakar, et les dirigeants africains qui s'y réunissent soulignent l'importance de trouver des solutions sécuritaires durables face aux multiples menaces djihadistes. La formation et le financement des armées sont au centre des discussions. Les précisions de Marc Perelman, l'envoyé spécial de France 24 sur place.