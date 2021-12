Présence française au Sahel : Barkhane se replie sur son ultime base malienne à Gao

Au terme de près de neuf ans de présence au Sahel, Paris a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire en quittant ses trois bases les plus au nord du Mali (Tessalit, Kidal et Tombouctou) pour se recentrer autour de Gao et Ménaka, aux confins du Niger et du Burkina Faso. L'éclairage de Gauthier Rybinski