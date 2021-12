Covid-19 au Royaume-Uni : les fêtes de Noël menacées par l'explosion de cas du variant Omicron

Les matchs entre clubs français et britanniques prévus samedi et dimanche dans les deux Coupes d'Europe de rugby ont été reportés en raison des restrictions de déplacement entre les deux pays, les restrictions se font de plus en plus fortes au Royaume-Uni à l'approche des fêtes de fin d'année. Les précisions de Bénédicte Paviot, correspondante de France 24 à Londres.