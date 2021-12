Tunisie : Kaïs Saïed "veut absolument se réclamer de l'élan révolutionnaire"

Le président Kaïs Saïed a décrété que le 17 décembre, qui commémore l'immolation d'un vendeur ambulant il y a 11 ans à Sidi Bouzid, était un jour férié et le nouvel anniversaire du début de la Révolution tunisienne. La mort de Mohammed Bouazizi a donné le coup d'envoi de manifestations populaires qui ont abouti à la chute du régime de Ben Ali et au début des Printemps arabes, mais cette décision est contestée. Vincent Geisser, Politologue et Chercheur au CNRS, était l'invité de France 24.