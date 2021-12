En Malaisie, les inondations sont un désastre pour les habitants des zones urbaines

Malaisie inondations © AFP

Vidéo par : Héloïse MÉLAN

En Malaisie, des pluies diluviennes se sont abattues sur plusieurs Etats en cette fin d'année, causant la crue de rivières et la mort d'au moins 7 personnes. Ce sont les plus grosses inondations dans le pays depuis 7 ans. Le gouvernement dénombre au moins 50 000 déplacés, et les dégâts matériaux sont immenses.