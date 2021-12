Covid-19 : Israël se barricade et met plusieurs pays européens sur liste rouge

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé dimanche soir de nouvelles restrictions pour les Israéliens qui souhaitent voyager et pour ceux qui souhaitent rejoindre le territoire depuis l'étranger. La France, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, les pays scandinaves et les Emirats Arabes Unis sont placés sur liste rouge, et les Etats-Unis le seront à partir du 22 décembre. Les précisions de Stéphane Amar, correspondant de France 24 à Jérusalem.