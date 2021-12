Ethiopie : Les rebelles du Tigré se retirent pour laisser place à l'aide humanitaire

Les rebelles éthiopiens du Tigré, qui avaient avancé ces derniers mois dans les régions voisines de l’Amhara et de l’Afar, sont en train de se replier afin d’« ouvrir la porte » à l’aide humanitaire. Cette annonce ouvre une nouvelle phase de ce conflit meurtrier qui oppose depuis plus d’un an les forces progouvernementales aux rebelles tigréens et a déclenché une profonde crise humanitaire. Les précisions du chroniqueur international Bruno Daroux.