Trente ans après la chûte de l'URSS, l'Ukraine est passée de l'indépendance à la guerre

Trente ans après la chute de l'URSS, le paysage politique et économique s'est recomposé dans les anciennes républiques soviétiques. La Russie et l’Ukraine s’affrontent actuellement par les armes et sur le plan diplomatique, comme l'explique Gulliver Cragg, le correspondant de France 24 sur place.