Variant Omicron : "Il est beaucoup plus contagieux, mais il n'est pas plus virulent"

Face à la nouvelle vague épidémique de COVID-19 en France, le gouvernement a décidé d'accélérer la mise en place du pass vaccinal qui doit inciter les personnes non vaccinées à franchir le pas en les privant du pass sanitaire. Selon le Dr Patrick Berche, membre de l'Académie de médecine et ancien directeur général de l'Institut Pasteur de Lille, "C'est une façon d'obliger beaucoup de gens à se faire vacciner [...] pour protéger l'ensemble de la population dans cette vague Omicron qui va nous submerger". Le docteur maintient que "le vaccin reste assez efficace pour éviter de nombreuses hospitalisations et des décès". Il trouve qu'il faut également éviter "les restrictions drastiques" qui lui semblent "disproportionnées en l'état actuel". Le docteur estime "qu'il faut absolument prendre des mesures en essayant de maintenir une vie presque normale, car actuellement on a une vie presque normale : on peut aller au cinéma, on peut aller au restaurant".