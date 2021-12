La Russie sur le pied de guerre ? "Il y a aujourd'hui un risque véritablement sérieux"

Bras de fer avec Washington et menace d'invasion de l'Ukraine: La Russie souhaite éviter un conflit avec l'Ukraine et l'Occident, a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine, tout en réclamant une réponse "immédiate" de Washington et de l'Otan à ses demandes de "garanties de sécurité". Selon Nicolas Tenzer, Professeur à Sciences Po et Président du CERAP, "On a une rhétorique de plus en plus martiale, donc on peut penser raisonnablement qu'il peut être tenté par cette nouvelle aventure extérieure pour tester, encore une fois, la résolution des occidentaux. Il considère que Biden est faible, qu'il avait déclaré que ça serait la fin des 'guerres éternelles', et que l'Europe est aussi divisée" entre fermeté et diplomatie.