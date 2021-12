Passe vaccinal en Tunisie : le document obligatoire dans certains lieux

Vidéo par : Lilia BLAISE

En Tunisie, le pass vaccinal entre en vigueur ce mercredi. Sa présentation est obligatoire dans les lieux publics, certains transports, les lieux de cultes mais aussi les administrations et grandes surfaces. Les employés du public et du privé risquent une suspension provisoire de leur contrat de travail s’ils ne montrent pas ce schéma de vaccination complet. Lilia Blaise et Hamdi Tlili nous en disent plus.