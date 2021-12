France : les bouquinistes en danger, la mairie de Paris lance un appel à candidatures

La Ville de Paris lance un appel à candidatures pour attribuer 18 emplacements de bouquinistes devenus vacants. Les livres, cartes postales et autres gravures qu'il est possible d'acheter dans ces célèbres boites vertes le long de la Seine semblent moins faire rêver qu'autrefois, et le Covid dissuade les éventuels repreneurs