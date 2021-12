Climat : les catastrophes météorologiques de 2021 ont coûté 170 milliards de dollars, selon une ONG

Les dix catastrophes météo les plus coûteuses de 2021 ont dépassé 170 milliards de dollars de dommages au total, chiffre en augmentation sur 2020 et qui reflète l'impact grandissant du réchauffement climatique, selon une ONG britannique. Ces 10 catastrophes ont également fait au moins 1075 morts et déplacé plus de 1,3 million de personnes, indique le rapport annuel de Christian Aid publié lundi 27 décembre. Jean-Pascal Van Ypersele, climatologue et ancien vice président du GIEC, était l'invité de France 24.