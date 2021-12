Conflit Israël / Palestine : rare rencontre entre Benny Gantz et Mahmoud Abbas

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'est rendu mardi soir en Israël pour un entretien au domicile du ministre israélien de la Défense Benny Gantz, centré autour de questions d'économie et de sécurité. Cette rencontre est la deuxième depuis que Mahmoud Abbas a reçu Benny Gantz en août dernier à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Mahmoud Abbas n'avait plus effectué un tel déplacement dans l'Etat hébreu depuis plus de dix ans.