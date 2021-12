Culture : décès de Sabine Weiss, photographe et figure du courant humaniste, à 97 ans

La photographe suisse Sabine Weiss, naturalisée française en 1995, est morte à 97 ans, ont annoncé sa famille et son équipe dans un communiqué, mercredi 29 décembre. Dernière représentante du courant de la photographie humaniste français, l'artiste a gagné sa vie comme photographe de mode et de publicité, mais c'est pour son travail personnel en noir et blanc, poétique et empathique, réalisé dans la rue, à Paris surtout, que Sabine Weiss, est connue.