Russie : retour au contrôle de la mémoire collective avec le démantèlement de l'ONG Memorial

La Cour suprême de Russie a prononcé la dissolution de Memorial International, l’ONG russe la plus ancienne et la plus connue pour ses travaux de recherche sur les répressions de l’époque soviétique, ce qui illustre l'ampleur du recul démocratique de l'ère Poutine. Maria Eysmont, avocate de l'ONG, était l'invités de France 24 pour en discuter.