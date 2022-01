France : les nouvelles mesures face à Omicron perturbent l'organisation du travail

Vidéo par : Alexandra RENARD

C'est une des nouveautés de cette rentrée : le télétravail est rendu obligatoire dans certains cas pour le secteur public et privé. De nouvelles règles contraignantes qui ont pour but de ralentir l'épidémie de Covid-19 et la montée en puissance du variant Omicron. Alexandra Renard, reporter à France 24, est allée à la rencontre des français.