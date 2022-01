Crise politique en Tunisie : des juristes et des députés dénoncent un "vide juridique"

Une enseignante consulte le texte de la Constitution tunisienne. © France 24

En Tunisie, des voix critiques montent face à la politique du président Kaïs Saïed, qui a prolongé le régime d’exception et gouverne par décret. Arrestations dans des conditions douteuses, opposition politique et désaveu de certains juristes, malgré sa popularité, le président doit faire face à ses détracteurs, qui demandent un retour à l'État de droit. Reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tlili.