Football : de nouveaux responsables accusés de pédophilie au Gabon

Le journaliste d'investigation français Romain Molina revient sur l'enquête sur la pédophilie dans le monde du football gabonais publiée dans The Guardian. Dans ses précédentes révélations, le 16 décembre dernier, le quotidien britannique a accusé l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale de football des moins de 17 ans, Patrick Assoumou Eyi, d’agressions sexuelles présumées sur des centaines d’enfants. Un second article publié le 7 janvier met en cause d'autres hauts responsables.