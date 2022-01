Répression sanglante au Kazakhstan : le président Kassym-Jomart Tokaïev "ne maîtrise plus le pays"

Le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev a affirmé vendredi que l'ordre avait été en grande partie "rétabli" dans le pays, au bout de plusieurs jours de troubles et d'émeutes sans précédent. Un contingent de troupes russes et d'autres pays alliés de Moscou sont arrivés jeudi au Kazakhstan pour appuyer le pouvoir en place en protégeant les bâtiments stratégiques et en épaulant les forces de l'ordre. Pour Michaël Levystone, Chercheur au Centre Russie/Nouveaux États Indépendants de l'IFRI, et invité de France 24, "On voit bien le réflexe du Kazakhstan de se retourner vers l'OTSC, vers la Russie quand ça commence à vraiment s’envenimer".